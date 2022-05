Tom Felton träumte als Kind von diesem Beruf

Sein Vater war Bauingenieur, was bedeutete, dass er oft nicht zu Hause war, und der Schauspieler schätzt, dass seine Mutter „alles in ihrem Leben verändert“ habe, damit er seine erste Schauspielrolle erfüllen konnte. Er sagte der Zeitung „Observer“: „Mein erster Job war für einen Werbespot der Commercial Union, der über zwei Wochen in ganz Amerika gedreht wurde. Mama hat einfach alles in ihrem Leben verändert, um sicherzustellen, dass ich es machen konnte."