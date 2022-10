Neue Kaderschmiede für den IT-Nachwuchs in Wien

Von 2700 Bewerbern schafften 132 Aufnahme

Ab sofort drücken 132 Schüler (von 2700 Bewerbern) im Alter von 18 bis 52 Jahren in der Muthgasse die Schulbank - obwohl das eigentlich der falsche Ausdruck ist. Berufseinsteiger, Schulabbrecher sowie Wiedereinsteiger und Personen, die sich in einem zweiten Karriereschritt neu orientieren, lernen am Campus die hohe Kunst des Programmierens. Auf dem Lehrplan stehen unter anderem auch Cybersecurity, BigData oder Künstliche Intelligenz. Die Ausbildung ist kostenlos und dauert bis zu fünf Jahre, alle Bewerber müssen jedoch ein dreistufiges Bewerbungsverfahren durchlaufen.