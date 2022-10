Partielle Sonnenfinsternis am 25.10. zu bestaunen

Am kommenden Dienstag, einen Tag vor dem Nationalfeiertag, steht mit einer partiellen (teilweisen, Anm.) Sonnenfinsternis der Höhepunkt des heurigen Astronomie-Jahres bevor. Wolkenfreier Himmel vorausgesetzt, ist die Finsternis zu Mittag in ganz Österreich in vollem Verlauf zu sehen. Die Sonne wird dabei bis zu 41 Prozent (Durchmesser) beschattet sein.