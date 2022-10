Wien Energie: Hälfte des Kredits zurückgezahlt

Kreditlinien müssen bis November 2023 zurückgezahlt werden

„Gegebenenfalls“ müssten diese optimiert werden, so Hanke. Allerdings handle es sich bei den Darlehen um Kreditlinien, die bis November 2023 zurückgezahlt werden müssten. „Daraus ergeben sich keine Konsequenzen auf der Beschlussebene.“ Eine Nachtragsbudgetierung sei nicht vorgesehen. Konsequenzen gebe es nur vorübergehend, etwa in der Vermögensrechnung. So seien die Kredite in den kurzfristigen Forderungen bilanziert worden bzw. die Finanzierungsschulden auf der Passivseite.