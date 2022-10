Nach Krebs-Diagnose: Haller mit Gänsehaut-Moment

Neben Andrij Schewtschenko sorgte Borussia Dortmunds Stürmer Sebastien Haller für den emotionalsten Moment bei der diesjährigen Ballon-d’Or-Verleihung am Montag in Paris. Der an Hodenkrebs erkrankte Kicker zeigte sich erstmals nach Bekanntwerden der schlimmen Diagnose der Weltöffentlichkeit, übergab die Trophäe für den besten Keeper des Jahres an Thibaut Courtois.