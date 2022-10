Vienna Capitals wochenlang ohne Heimspiel

Die Vienna Capitals werden in den kommenden Wochen keine Heimspiele in der Steffl-Arena in Wien-Kagran austragen können. Grund dafür ist eine defekte Sonde, die die Eisaufbereitung in der Heimstätte des ICE-Klubs lahm legt. „Ich hoffe, dass wir in vier Wochen wieder ein Heimspiel in unserer Arena austragen können“, sagte Franz Kalla, Geschäftsführer der Vienna Capitals und der Betreiberfirma der Hallen am Montag bei einem Medientermin in Wien.