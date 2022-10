Bessere Besucherzahlen bei Bodenseeschifffahrt

Für einen deutlichen Rückgang der Passagierzahlen hatte die Pandemie in den vergangenen zwei Jahren gesorgt. Heuer nutzten wieder etwas mehr Fahrgäste die Gelegenheit, sich mit einem Schiff der Vorarlberg Lines über den See fahren zu lassen. Exakt 357.204 Passagiere wurden in der Sommersaison 2022 von April bis Ende September gezählt.