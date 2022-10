Corona drückte 2020 Lebenserwartung in Österreich

Kurve in Deutschland weniger steil, aber länger

Nicht so in Deutschland, wo das Minus im ersten Pandemie-Jahr mit 2,6 Monaten zwar gering ausfiel, dann aber im Jahr 2021 weiter auf 5,7 Monate gegenüber 2019 anstieg, so die Analyse. Darüber hinaus identifizierten die Forscher eine Gruppe an Ländern (Frankreich, Belgien, die Schweiz und Schweden), in denen zwar 2020 teils hohe Lebenserwartungsverluste registriert wurden, die jedoch im Jahr darauf wieder fast komplett ausgeglichen wurden.