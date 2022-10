Farbe egal: Corona-Ampel mittlerweile ein Kuriosum

Oberösterreich: Höchste Fall-Inzidenz, drittniedrigste Testquote

Diese Berechnungsmethode bringt dann einiges hervor, was durchaus skurril wirkt. Als eines von nur zwei Ländern im gelben Bereich des mittleren Risikos findet sich mit Oberösterreich das Land mit der höchsten Fall-Inzidenz und das bei der drittniedrigsten Testquote, was eine eher hohe Dunkelziffer vermuten lässt. Das zweite Bundesland ist mit Vorarlberg jenes, das den ungünstigsten Trend bei den von Covid besonders gefährdeten Über-65-Jährigen verzeichnet. Das ist für die Farbe aber belanglos, weil auch dieser Faktor am Arbeitsdokument der Kommission zwar ausgewiesen, aber für die Farbgebung nicht herangezogen wird. Beide Länder profitieren von ihren günstigen Belagszahlen in den Spitälern.