Mbappe reicht‘s! PSG-Star will nun sogar kündigen

Laut dem investigativen Bericht von „Mediapart“ soll Paris Saint-Germain nämlich massenhaft falsche Accounts in den sozialen Netzwerken eingerichtet haben - und das, um Medien und sogar die eigenen Profis zu diskreditieren. PSG hat den Bericht umgehend dementiert, doch Mbappe will sich das nicht mehr bieten lassen. Er will weg, am besten sofort!