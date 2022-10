Doping-Eklat! Boston-Marathon-Siegerin gesperrt

Bei beiden Läuferinnen wurden Abbauprodukte des Steroids Triamcinolonacetonid festgestellt, bei Kipyokei war das in einer Probe nach dem Boston-Sieg im vergangenen Oktober der Fall. Zudem sollen beide Athletinnen ihre Doping-Proben manipuliert sowie die Ermittlungen der AIU durch falsche Informationen behindert haben. Die AIU machte keine näheren Angaben zu den mutmaßlichen Manipulationen durch die 28-jährige Kipyokei, der eine Sperre von mindestens vier Jahren droht. Kipyokei hatte in Boston in 2:24:45 Stunden gewonnen. Sollte sie überführt werden, wird ihr der Sieg aberkannt.