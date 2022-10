Tadic: „Im Endeffekt hat Rapid ein Pech gehabt“

Kongeniales Duo

Seit der Systemumstellung auf ein 3-4-1-2 stehen die zwei Stürmer zusammen in der Startelf. In den letzten beiden Partien trafen sie jeweils. Doch wieso passt das Duo Tadic/Kriwak so gut zusammen? „Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt“, lachte er: „Wir harmonieren einfach, verstehen uns am Platz gut.“