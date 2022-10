Frontalcrash mit Bus: Zwei Frauen schwer verletzt

„Plötzlich querte für ihn unvermittelt bei der dortigen Bushaltestelle ein Pkw, gelenkt von einer 78-jährigen Frau aus dem Bezirk Wolfsberg, am Beifahrersitz eine 85-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg, die Fahrbahn, weil diese offensichtlich das Fahrzeug in Fahrtrichtung Ruden wenden wollte“, so die Polizei Griffen.