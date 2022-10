Von einem Gebirgssee zum nächsten spazieren

Der Kalbelesee ist ein natürlicher Hochgebirgssee auf 1653 Metern Höhe am Hochtannbergpass im Gemeindegebiet von Warth. Das Gewässer, welches nur wenige Meter neben der über den Pass führenden Bregenzerwaldstraße liegt, ist als schützenswertes Biotop ausgewiesen. Im See wächst unter anderem das stark gefährdete Langblättrige Laichkraut. Die Bestände dieser Wasserpflanzenart sind in den vergangenen Jahren europaweit stark zurückgegangen. Grund dafür sind Verschmutzung durch Abwasser sowie intensiv gedüngte landwirtschaftliche Nutzflächen. Neben dem Laichkraut finden sich auch Armleuchteralgen im See. Diese wachsen am Grund von Gewässern mit in der Regel sehr sauberem, nährstoffarmen sowie kalkhaltigem Süßwasser. Oft bilden sie dabei große Unterwasserrasen.