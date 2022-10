„In diesem Job gibt es keinen Alltag mehr“

Seine große Leidenschaft wurde in den letzten zwei Jahren - coronabedingt - hintangestellt, nun will Matthias Lanzinger wieder durchstarten. „Beim Para-Motorsport hat die Planungssicherheit gefehlt. Sobald der Startschuss für die neue Saison fällt, bin ich aber wieder voll mit dabei“, so der einstige Skifahrer. Der sich stattdessen mit Fahrsicherheitstrainings fit hält. Für „Licht ins Dunkel“ hat der Salzburger wieder ein „Rennwochenende“ in Spielberg, inklusive Fahrtraining und VIP-Karten, gesponsert. „Über 10.000 Euro hat dieses Exponat wieder eingebracht“, so der 41-Jährige stolz.