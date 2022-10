Schachtar-Coach: Spieler sind schwer belastet

Reisestrapazen

Das Spiel findet in Warschau statt, die Heimpartien in der ukrainischen Liga trägt der Club aus der Ostukraine im westukrainischen Lwiw aus. Für die Europacup-Spiele müsse man viel reisen, „wir sind immer unterwegs“, sagte Jovicevic. „Unsere Vorbereitung unterscheidet sich komplett von den üblichen Abläufen anderer Teams in der Champions League.“