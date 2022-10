Nicht nur ein „SPÖ-Verein“ schon wieder auffällig

Was ausgerechnet nach jenem Kick passiert ist, zu dem Klaus Luger den Ehrenanstoß gemacht hatte. Was freilich Pech für den sportbegeisterten Linzer SP-Stadtchef war, dessen Kommen aber längst nicht nur Zufall gewesen ist. Weil die Führungsgarde des in einem Problemviertel angesiedelten und immer öfter auch im Nachwuchs als Problemverein auffallenden Klubs politisch mehr im roten Eck steht, als die Schwarzen je im türkisen gestanden sind. So ist der Geschäftsführer der SPÖ OÖ etwa Obfrau-Stellvertreter des betreffenden Vereins. Über den die seit 1. Februar fungierende Obfrau rund um ihren Amtsantritt auch so zitiert worden war: „Unser politisches Engagement und die Arbeit im Verein lassen sich sehr, sehr gut verbinden.“