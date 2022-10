Nano-Rußpartikel in Organen von Embryos gefunden

Nanopartikel wurden erstmals 2018 in Plazentas entdeckt. Dass man jetzt zeigen könne, dass sie bis in das Gehirn von Föten gelangen, „sei wirklich besorgniserregend“, so Jonathan Grigg von der Queen Mary University in London. Denn, „wir wissen noch nicht, was passiert, wenn sich die Partikel an verschiedenen Stellen festsetzen und ihre Chemikalien (dort, Anm.) langsam auslaugen“, gibt er zu bedenken. Dazu sei noch einige weitere Forschungen erforderlich.