Holleis köpfte den Leader à la Ronaldo zum Sieg

Heimteam mit Pechsträhne

Die Gastgeber hatten im Spitzenspiel leichte Oberhand, Zell am Sees Arlind Haziri schob nach einem Pass in die Schnittstelle zur verdienten Führung ein. In der Folge waren die Heimischen nicht gerade vom Glück geküsst. Zuerst musste Innenverteidiger Marko Stjepic verletzungsbedingt nach 16 Minuten vom Feld, in Minute 78 fälschte Tobias Mühlberger einen Gäste-Eckball unglücklich in das eigene Gehäuse ab.