Jetzt erst recht! Die Fusion ist vom Tisch

„Ich bin kein Fan davon, dass man nach jedem Spiel eine Saisonanalyse macht. Dazu neigt man bei Rapid in beide Richtungen“, will Trainer Ferdinand Feldhofer die Bedeutung des Derbys nicht überbewerten. „Dieses Spiel ist nur eine Spur wichtiger.“ Falsch, vor allem emotional ist es für Grün-Weiß eine große Chance. Heute kann man für Ruhe sorgen - also im sportlichen Bereich.