TCM: Ganz im Einklang mit der Natur leben

„Krone“: In Ihrer Praxis begegnen Sie tagtäglich Patienten mit den unterschiedlichsten Problemen. Ihr neues Buch trägt den Titel „Raus aus der Depression durch die Heilung der Mitte“. Was sind, auch in Hinblick auf die vergangenen anderthalb Jahre, derzeit die Hauptauslöser für psychische Erkrankungen, und welche Folgen können diese für unseren Körper haben?

Georg Weidinger: Depression ist ein Zustand, der meist durch Niedergeschlagenheit, Erschöpfung und Perspektivenlosigkeit charakterisierbar ist und oft mit körperlichen Beschwerden wie Magen-Darmbeschwerden, Schlaflosigkeit oder Panikattacken vergesellschaftet sein kann. Manchmal flüchtet sich der Körper in eine Erkrankung, auch eine Depression, weil er einfach den Belastungen des täglichen Lebens nicht mehr gewachsen ist. Gerade in den vergangenen zwei Jahren hat sich unser Alltag oft drastisch verändert: Unsere Bewegungsfreiheit wurde eingeschränkt, auch durch Ängste, die Medien und Covid-Maßnahmen geschürt haben. Die Angst vor Ansteckung, Erkrankung und Tod war wohl gesellschaftlich noch nie so präsent wie in dieser Zeit. Der zunehmende Zeitmangel in unserem Leben, die zunehmende Beschleunigung in allem, was wir tun, versetzt den Körper unter enormen Stress. Emotionen wie Angst und Stress sind furchtbar anstrengend für den Körper. Daraus resultiert eine Erschöpfung, die nicht nur den Körper betrifft, sondern eben auch unseren Geist, unsere Psyche. Oft braucht es einfach Zeit, Ruhe, Rückzug und liebevolle Begleitung, um aus diesem Loch wieder herauszukommen. Doch diese Zeit kann man sich oft nicht nehmen, weil man sonst seinen Job verliert. Ist einmal die Diagnose „Depression“ gefallen, verordnet die Schulmedizin Medikamente, sogenannte „Antidepressiva“, um biochemisch das Gehirn aus der Niedergeschlagenheit herauszuführen. Zeit, um zu heilen, verordnet sie nicht ... Weiters kann Psychotherapie helfen. Doch auch diese braucht Zeit.