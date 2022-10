Rugby-Export: „Muss erstmals nichts bezahlen“

Ihr Stammklub Rugby Union Donau Wien startet am Wochenende wieder in die heimische Meisterschaft, allerdings mit der zweiten und dritten Mannschaft. Das erste Team spielt in der (stärkeren) tschechischen Liga, wurde dort auch schon Meister. So klein ist das Rugby-Land Österreich also doch nicht (mehr). Was nicht zuletzt Ricci beweist. F. Cerny