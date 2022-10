Punkt für Sturm! Mutige Grazer ärgern Lazio Rom

Sturm blieb am Drücker, Lazio-Keeper Ivan Provedel parierte Schüsse von William Böving (14.) und Jan Gorenc-Stankovic (22.) und hatte Glück, dass Horvat aus guter Position deutlich über die Latte zielte (18.). Die praktisch in Bestbesetzung angetretenen und von rund 1.000 mitgereisten Fans unterstützten Italiener verzeichneten vor der Pause nur zwei gefährliche Aktionen. In der 13. Minute rettete Dante vor dem einschussbereiten Luis Alberto, den darauffolgenden Corner faustete Sturms Schlussmann Jörg Siebenhandl an die eigene Stange.