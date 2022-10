Leverkusen feuert Seoane! Bayern-Ikone soll kommen

Das 0:2 in der Champions League gegen Porto war offenbar zu viel! Gerardo Seoane muss gehen. Der Schweizer konnte in der laufenden Saison nur zwei von zwölf Pflichtspielen gewinnen. Zu den Pleiten zählt auch das peinliche 3:4 in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittligist Elversberg.