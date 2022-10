„Yanni, ich werde dich nie vergessen“

Noch in der Nacht wurde eine große Suchaktion von Verwandten und Bekannten, darunter Mitglieder des Fußballklubs und der Feuerwehr, gestartet. In den Morgenstunden wurden die schlimmsten Befürchtungen Gewissheit: In einem Bachbett neben der Voralpenstraße lag Yannick - tot, er dürfte sich beim Absturz über eine steile Böschung die letalen Verletzungen zugezogen haben. Die Spurensicherung der Polizei ergab, dass er vermutlich am nassen Gras ausgerutscht und abgestürzt war. Zeugen gab es offenbar keine. Am Freitag wird Yannick zur letzten Ruhe gebettet.