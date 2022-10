16-Jähriger stürzt beim Heimgehen von Fest in Tod

Suchaktion eingeleitet

Doch Yannick tauchte nicht am vereinbarten Treffpunkt auf. Weil der Bursch als sehr verlässlich galt, musste das Schlimmste angenommen werden. Eine Suchaktion lief an, Verwandte und Freunde beteiligten sich. Erst am Sonntagmorgen fanden sie Yannick - und die Befürchtungen wurden Wirklichkeit. Der 16-Jährige, der im Ort bis zum Jahr 2019/20 beim Fußballverein in Haidershofen aktiv mitkickte, lag in einem Bachbett unterhalb der B122.