Meghan war als Teenie mit Mutter im Nackt-Spa

Bleibende Erinnerung

„Jene, die noch nie in so einem Spa waren, sollten wissen, dass es eine sehr peinliche Erfahrung für ein Mädchen in der Pubertät ist, weil man einen Raum mit Frauen im Alter von 9 bis 90 Jahren betritt, die alle nackt herumlaufen und darauf warten, ein Körperpeeling auf einem dieser Tische zu bekommen, die alle in einer Reihe stehen“, erzählte die ehemalige Schauspielerin und fügte hinzu: „Alles, was ich wollte, war ein Badeanzug. Was man übrigens nicht darf.“