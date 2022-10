Harry und Meghan sind schon wieder auf Haussuche

Ihr weitläufiges Luxusanwesen in Montecito in Kalifornien genüge nicht mehr ihren hohen Ansprüchen und deshalb schaue das Herzogspaar von Sussex sich gerade nach einer neuen Bleibe um, berichteten am Sonntag US-Medien. Angeblich zieht es Harry und Meghan ins Nobelviertel Hope Range in der Nähe von Santa Barbara, wo viele Pferdebesitzer leben und Harry seine Polo-Leidenschaft ausleben könnte.