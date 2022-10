„Mein Bruder hat seine Katze mit Messer getötet“

Am Montag wurden Polizisten in Steyr zu einem Wohnhaus gerufen, da dort die Katze eines 18-Jährigen mutwillig getötet worden sei. Beim Eintreffen konnte der junge Mann vor dem Haus am Boden sitzend, mit seiner stark blutenden Katze im Arm, angetroffen werden. Der 18-Jährige, der sichtlich aufgeregt und offensichtlich stark alkoholisiert war, gab gegenüber den Beamten an, dass er seine 13 Wochen alte Katze am Vormittag aus der Wohnung gelassen habe.