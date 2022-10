Torfestivals, Überraschungen und Traumtore

Die Herbstmeisterschaft der 3. Liga biegt in die Zielgerade ein und die Kicker zeigen weiter ihr Können. Traumtore in Weiz, Überraschung in Kufstein und kein Trainereffekt in Kalsdorf. Auf ihre Rechnung kamen die Fans in Imst, Wattens und Stripfing - da gab es Torfestivals zu sehen. Alles gibt es bei uns in der Sendung der 3. Liga - oben im Video zu sehen.