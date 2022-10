Aufreger Sterbehilfe: Wenn der Tod willkommen ist

Meine Mutter wird sich nächste Woche das Leben nehmen“, sagt eine Frauenstimme leise am Telefon. Am anderen Ende der Leitung sitzt Jörg Bauer, Chef des Bestattungsinstituts Lichtblick in St. Christophen, Niederösterreich. Er gilt als Rebell in der Branche, bietet für die letzte Reise der Verstorbenen Wege abseits der traditionellen Trauerfeiern an. Er erinnert sich.