Fink-Elf schlug vor Oktoberfest zweimal doppelt zu

Eiskalt war es, außerdem regnete es in Strömen. Der Platz in Alberschwende war schon in der ersten Halbzeit „umgegraben“. Dennoch boten die Hausherren und die Gäste aus Hörbranz im fan.at-Spiel der Runde eine ansehnliche Vorstellung. Und am Ende jubelten die Hausherren.