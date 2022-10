Just als Messi trifft, springt Bande auf „GOAT“ um

Zur Erklärung: GOAT ist offizieller Sponsor des Klubs aus der französischen Hauptstadt, Lifestyle- und Freizeitmode-Hersteller und als solcher mit dem Schriftzug auch am Ärmel der PSG-Dressen präsent. „GOAT“ gilt aber, zumal im amerikanischen Sprachgebrauch, als Abkürzung für „Greatest Of All Time“. Und damit ehren Messi-Fans ihren Heiland seit geraumer Zeit. Dass also die Band ausgerechnet dann auf „GOAT“ umschaltet, als Messi wieder einmal den Ball nach per Freistoß in den Winkel zwirbelt, entbehrt nicht einer gewissen Originalität. Französische und britische Medien sind ebenso belustigt wie Messi-Fans und die einschlägige Twitteria.