Landesmeister schlitterte in ein Debakel

In der Saison 2021/22 bestimmten der TSV St. Johann und Austria Salzburg die Regionalliga. Die direkten Duelle entschied aber doch meist Violett für sich. Dieser Trend setzt sich auch in der heurigen Spielzeit fort. Glatt mit 5:0 schlugen Marco Hödl und Co. am Samstagnachmittag den amtierenden Landesmeister aus dem Pongau. Als Torschützen erfolgreich waren Manuel Krainz (4.), Marinko Sorda (61., 78.), Marco Hödl (82.) und Din Nail Rahmanovic (88.).