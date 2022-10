FIFA-Bewertung: Liverpool-Star richtig geknickt

Der FC Liverpool produzierte für seinen YouTube-Account ein launiges Video, in dem die Spieler Diogo Jota und Kostas Tsimikas ihren Mannschaftskollegen die neuesten Stats präsentieren. Virgil van Dijk, Mo Salah, Robert Firmino - allen wird ihre jeweilige „Card“ lustvoll gezeigt, alle reagieren mehr oder weniger humorvoll und mehr oder weniger selbstironisch drauf. Nur einer tut sich ein bisserl schwer, die Lockerheit zu bewahren: Trent Alexander-Arnold, einer der besten Außenverteidiger der Welt. Dabei kassiert er im neuesten „FIFA 23“-Raking einen durchaus beachtlichen Gesamtwert von 87. Unter den Außenverteidigern wird nur Manchester Citys Joao Cancelo mit 88 noch höher gerankt. Trotzdem, die Einzelbewertungen schmecken Alexander-Arnold sichtlich gar nicht. Ein 69er-Wert in der Kategorie „Schuss“, 73 bei „Physis“, 76 bei „Geschwindigkeit“ - in letzterer Kategorie hatte er bei „FIFA 22“ noch einen 79er-Wert abgestaubt. Nicht erklärbar. Denkt er sich offenbar. Zumal seine Kumpels Jota und Tsimikas noch süffisant sticheln. „Sie (die Macher von „FIFA“, Anm.) glauben also, dass du langsamer geworden bist“, reiben sie ihm genüsslich rüber. „Sogar Kostas ist schneller als du“, feixt Kollege Jota noch ergänzend. Nicht unbedingt zum überbordenden Gefallen Alexander-Arnolds, wie das folgende Video ab ca. Minute 6:57 zeigt: