Liste 7000 verteilt Brennholz gratis an Haushalte

Fünf Paletten verteilt

Stattdessen kaufte er Brennholz ein und verteilte kleine, aber auch größere Rationen an jene, die sich das teuer gewordene Heizen kaum noch leisten können. „Ein Stück Holz kostet so viel wie ein Feuerzeug“, so Zarits. Die ersten fünf Paletten Brennmaterial führte Zarits schon aus.