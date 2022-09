Linz Tourismus bekommt ab März 2023 neue Chefin

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe“

Marie-Louise Schnurpfeil ist seit 2018 Geschäftsführerin des Tourismusverbandes PyhrnPriel. Davor hatte sie verschiedene berufliche Positionen mit den Schwerpunkten Marketing, Projekt- und Eventmanagement im In- und Ausland inne. Sie ist Absolventin des Studienlehrgangs Tourismusmanagement und Freizeitwirtschaft mit der Vertiefung Sportund Kulturtourismus an der Fachhochschule Krems. Schon damals hat sie sich intensiv mit Linz befasst, der Titel ihrer Diplomarbeit war „Europäische Kulturhauptstadt Linz 2009 - Eine Industriestadt und ihr wandelndes Destinationsimage auf dem Weg zur Europäischen Kulturhauptstadt“. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und auf das Team des Linz Tourismus. Ich möchte meine vielseitigen Erfahrungen und Kenntnisse in diese spannende Aufgabe einbringen und sehe mich als Netzwerkerin zwischen den vielen Akteuren in Linz aus Tourismus, Handel, Gastronomie, Kultur und Veranstaltungswesen“, sagt Marie-Louise Schnurpfeil.