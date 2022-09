Federer spricht offen über Tränen-Bild mit Nadal

Nach seinem Rücktritt spricht Roger Federer erstmals ganz offen über die Tränen-Bilder mit seinem Rivalen Rafael Nadal. „In diesem Moment habe ich viel geweint. Alles, was mir durch den Kopf ging, war, wie glücklich ich in diesem Moment war“, gewährt der „Maestro“ einen Einblick in seine Gefühlswelt.