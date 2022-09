Ex-Box-Weltmeister zieht für Russland in den Krieg

In den Jahren 2005 und 2008 hatte er sich noch den Box-Weltmeister-Titel im Schwergewicht erkämpft und nun muss er offenbar an die Front - die russische Boxer-Legende Nikolai Walujew („Beast From The East“) hat einen Befehl zur Einberufung in die Armee Russlands bekommen! Und der inzwischen als Mandatar für die Putin-Partei „Einiges Russland“ im russischen Parlament, der Duma, sitzende 2,13-Meter-Riese will der Einberufung Folge leisten …