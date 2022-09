Klangforscher und Erneuerer: Musiker Peter Herbert

Kompositionen auch für den Film

Der 1960 in Bludenz geborene Herbert kommt aus der Klassik, bewegt sich aber ebenso stilsicher in Neuer Musik, Jazz und Improvisation. Als gefragter Solist und Sideman war er in verschiedenen Jazz-Formationen auf der ganzen Welt unterwegs, lebte unter anderem in New York und Paris. Zu seinem Werk zählen neben Arbeiten für das SOV, das Arpeggione Orchester oder das Ensemble plus auch Musik für das Avantgarde-Theater sowie Multimedia- und Filmkompositionen. Er studierte am Bregenzer Konservatorium sowie Jazz an der Kunstuniversität in Graz und absolvierte am Berklee College of Music Boston das Studium „Bass Jazz Performance“. Zudem ist er als Lehrender am Institut für Jazz und improvisierte Musik an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz aktiv. Der in Wien lebende Musiker erhielt zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen.