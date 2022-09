Gasgeruch und Kurzschluss im AKH: Einsatz beendet

Die Einsatzkräfte rückten gegen 9.45 Uhr aus. „Es wurde zu keinem Zeitpunkt eine explosionsfähige Konzentration gemessen, so bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Patientinnen und Patienten“, teilte Berufsfeuerwehrsprecher Jürgen Figerl auf APA-Anfrage mit. Die Ursachenforschung, an der zahlreiche Techniker u.a. des AKH und der Wiener Netze beteiligt waren, ergab, dass der Gasgeruch von Arbeiten an einem nahe gelegenem Betriebsgebäude stammte.