Wien Energie: Darlehen bisher nicht abgerufen

Zum Hintergrund: Ende August wurde bekannt, dass die Wien Energie laut Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) „in eine finanzielle Notlage“ geraten ist. Der Energieversorger brauche „dringend Unterstützung“. In den Folgetagen war von einem „Schutzschirm“ von bis zu zehn Milliarden Euro die Rede. Am 31. August einigten sich Bund und Bundeshauptstadt auf ein zwei Milliarden schweres Darlehen - von dem laut Strebl in der „ZIB2“ bisher nicht Gebrauch gemacht wurde.