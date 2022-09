50 Cent: Rap-Hit-Revue aus vergangenen Tagen

In den 2000er-Jahren war der New Yorker am Zenit seiner Karriere und direkt hinter Eminem auf einem Popularitätslevel, das man heute gar nicht mehr erfassen kann. Das Album-Triple „Get Rich Or Die Tryin‘“ (2003), „The Massacre“ (2005) und „Curtis“ (2007) ist über sämtliche Zweifel erhaben und hat 15 bis 20 Jahre später zumindest noch eine humorig-nostalgische Wirkung. In Wien stehen drei pompöse Bühnenblöcke vor einer riesigen Videowall, flankiert wird die Bühne von überdimensionalen Champagner-Flaschen und auf der Mattscheibe flimmern wahlweise twerkende Tänzerinnen oder fliegende Geldscheine ins Auditorium. Das dicke-Hose-Prinzip, vor knapp zwei Dekaden noch State of the Art im Hip-Hop, wirkt in immer aufgeklärteren Zeiten wie diesen ein bisschen humorig und zu einem gewissen Teil befremdlich.