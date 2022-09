Farah kann beim London-Marathon nicht starten

Der britische Leichtathletik-Star begründete dies mit einer Hüftverletzung, die er sich im Training zugezogen hat. „Seit zehn Tagen spüre ich Schmerzen und Verspannungen in meiner rechten Hüfte“, sagte Farah am Mittwoch. Auch nach Behandlungen und Physiotherapien reiche die Zeit nicht aus, um vollständig fit an den Start zu gehen.