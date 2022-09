Wer kann mit wem? Tiroler Koalitionspoker beginnt

„Wir werden uns am Programm orientieren und werden sehen, ob die ÖVP das Land tatsächlich weiterbringen will“, blieb der oberste Rote noch etwas in Abwartehaltung. Eine eindeutige Absage kam indes einmal mehr an eine Dreierkoalition mit roter Beteiligung, etwa an ein Bündnis mit ÖVP und NEOS. „Das kommt nicht infrage“, erklärte Dornauer knapp.