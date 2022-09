Die Altacher wollen jetzt das „doppelte Lottchen“

Sportlich geht Altach am Sonntag in ein wichtiges Spiel in Ried, beide Teams haben zuletzt alles andere als überzeugt. Nicht dabei sein wird der zur Nummer zwei „degradierte“ Torhüter Tino Casali, den eine Adduktorenverletzung plagt. Anstelle von Casali wird der dritte Torhüter Armin Gremsl die Reise ins Innviertel als Odehnal-Ersatz mitmachen.