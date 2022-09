Österreicherin holt WM-Gold und kaum einer weiß es

Gold nach nur sechs Jahren Training

Die erste Stand Up Paddling-Weltmeisterschaft fand erst 2012 in Peru statt, bei welcher die Österreicherin Karina Figl sich Bronze holte. Doch diesen Sommer gewannen Österreichs Damen in dieser Sportart erstmals Gold. Daher Pyffraders Worte umso überraschender: „Ich stand 2016 das erste Mal auf einem SUP Board“. Sechs Jahre später glitt sie in einer Top-Zeit über das offene Meer der Ostsee und belohnte sich mit dem obersten Treppchen. Nachdem es letztes Jahr in Ungarn am Plattensee stattfand, ging es dieses Jahr, wie auch 2012 in Peru, wieder auf das Meer hinaus. Diese Bedingung ist besonders herausfordernd, denn ein offenes Meer kann Österreich nicht bieten. Aus diesem Grund kann sich Pyffrader „nur“ zwischen einer großen Auswahl an Seen und Flüssen entscheiden, eine klare Nummer eins hat sie jedoch: „Mein Lieblingsspot ist der Weissensee.“