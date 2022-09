F1-Kalender: Burnout-Warnung von Ralf Schumacher

Gestartet wird wieder in Bahrain, der Saisonauftakt ist bereits für den 5. März geplant. Über Saudi-Arabien geht es nach Australien, dann nach China. Stressig wird aber auch der Europastart mit drei Rennen in Imola (21. Mai), Monte Carlo (28. Mai) und Barcelona (4. Juni) an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Die Rückkehr der Königsklasse nach Las Vegas und damit das dritte Rennen auf dem boomenden US-Markt im nächsten Jahr nach Miami und Austin ist für den 18. November vorgesehen. Eine Woche später geht in Abu Dhabi die Saison zu Ende.