„Riecht nach Doppelmoral“: Kritik am F1-Kalender

Nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe des neuen Formel-1-Rennkalenders hagelt es harte Kritik. Dass gleich vier Rennen in den Golf-Staaten stattfinden, erzürnt Sayed Ahmed Alwadaei, Leiter des in London ansässigen, gemeinnützigen Instituts „Bahrain Institute for Rights and Democracy“: „Das riecht nach Doppelmoral!“