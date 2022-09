Formel 1: So wird die Rekordsaison 2023!

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem wertete die Anzahl von 24 Rennen als „weiteren Beleg für das Wachstem und die Attraktivität“ der Formel 1 weltweit. In diesem Jahr wird die WM in 22 Rennen entschieden. Geplant gewesen waren 23, durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine wurde der Grand Prix im ehemaligen Olympia-Ort Sotschi aber abgesagt. Dieser hätte am kommenden Wochenende stattfinden sollen. Auch 2023 wird die Formel 1 nicht in Russland antreten.